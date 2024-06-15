林俊易不敵奈良岡功大 無緣澳洲羽球賽決賽

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）台灣「左手重砲」林俊易今天在超級500系列澳洲羽球公開賽男單4強賽，連續2局都在領先5分情況下被逆轉，最終以20比22、21比23不敵日本選手奈良岡功大，無緣決賽，5組台將全軍覆沒。

世界排名第17的林俊易，過去3站比賽有2站在首輪出局，本週拿下3連勝，4強賽碰上去年世界羽球錦標賽銀牌日本選手奈良岡功大。

林俊易首局帶著11比6領先進入技術暫停，面對對手一路追趕，林俊易在20比19領先時，浪費1個局點機會、連丟3分，以20比22讓出首局。

林俊易次局一度掌控比賽節奏，以13比8領先，可惜後續遭到亂流，在化解對手1個賽末點後，自己又錯過1個局點的機會，最終以21比23落敗。

至於李佳豪昨天男單8強爆冷拍下一哥周天成，今天碰上排名第8、馬來西亞一哥李梓嘉，過去生涯5次對戰，以3勝2敗略占優勢。

李佳豪在以21比10搶下首局後，未能乘勝追擊，以15比21、10比21連丟2局，也將決賽門票拱手讓人。

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另外，生涯首闖超級500系列等級賽事的男雙組合陳子睿與林煜傑，今天與前世界第1的印尼組合阿山（Mohammad Ahsan）和蘇堤萬（Hendra Setiawan）激戰3局，以14比21、21比17、11比21敗下陣來。

女單部分，白馭珀4強賽以15比21、16比21敗給印尼選手沃杜尤（Ester Nurumi Tri Wardoyo），無緣決賽；而宋碩芸在與日本選手大堀彩一役中，先以4比21丟掉首局後，次局在8比11落後時退賽，由大堀彩收下決賽門票。（編輯：李亨山）1130615