周天成擊退林俊易 晉級印尼羽球公開賽16強

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）台灣羽球一哥周天成今天在印尼羽球公開賽男單首輪與「左手重砲」林俊易上演「台灣內戰」戲碼，這次不再上演3局大戰，周天成以21比17、21比14勝出，闖進16強。

在雅加達舉行的印尼公開賽屬於超級1000系列，為巴黎奧運前等級最高的賽事，總獎金高達130萬美元（約新台幣4243萬元），台灣4組取得奧運資格的選手有3組參賽，僅戴資穎因傷退賽，專心養傷備戰奧運。

將在今夏再度踏上奧運殿堂的周天成，今年曾在泰國大師賽封王，而他上週泰國公開賽闖進4強後，敗給中國名將石宇奇。

周天成本週轉戰印尼公開賽，他2019年曾在這項賽事摘冠，這次首輪就遇到自家人林俊易，雙方生涯4度在國際賽交手，各拿下2勝，但都歷經3局才分出勝負。

周天成、林俊易繼今年3月瑞士公開賽冠軍賽後再度碰頭，今天首局前段雙方互有領先，周天成在13比13平手時，一口氣連拿6分拉開差距，儘管一度被對手追成2分差，周天成隨後穩住陣腳，以21比17先搶1局。

次局林俊易錯失開局6比3領先優勢，遭遇亂流的周天成很快回穩，以一波13比2攻勢甩開對手，並以21比14收下勝利。

周天成挺進16強後，明天將出戰首輪爆冷拍下印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie）的馬來西亞選手梁峻豪。

其他台灣選手部分，女單好手宋碩芸靠著日本選手山口茜退賽，兵不血刃、晉級16強，至於許玟琪歷經3局大戰扳倒印度名將辛度（Pusarla V. Sindhu），贏得生涯對戰首勝。

另外，台灣混雙組合楊博軒與胡綾芳延續上週在超級750系列的新加坡羽球公開賽拿下亞軍氣勢，通過首輪考驗，與女雙組合張淨惠與楊景惇一同前進16強。（編輯：李亨山）1130605