戴資穎因閃光燈暫停發球引瑪琳抱怨 笑稱「還沒習慣她的習慣」

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（中央社記者黎建忠台北17日電）帶傷上陣的台灣羽球好手戴資穎今天在全英羽球公開賽4強落敗，她在比賽中多次因觀眾席閃光燈示意對手暫停發球，卻引來瑪琳抱怨，讓戴資穎搞笑說，「我還沒習慣她的習慣」。

生涯最後一次參加全英羽球公開賽的戴資穎，在4強以13比21、12比21不敵西班牙好手瑪琳（Carolina Marin），連同今天的比賽在內，2人生涯已經交戰24次，算是「最熟悉的陌生人」。

不過瑪琳在賽場上是出了名的很多小動作，加上驚人的喊叫聲，都讓對手需要多些耐心才招架得住。

今天比賽中，戴資穎在準備接發球時，多次因為對向觀眾席上有人使用閃光燈，進而禮貌性的跟主審及對手示意暫停發球，沒想到主審沒講話，卻引來瑪琳不耐煩竟脫口而出Oh My God，讓向來好脾氣的戴資穎也對中央社記者說：「我也沒想到她會說出這句話。」

不僅如此，瑪琳每每在戴資穎追分時，就企圖使用拖延戰術，除了常見的換球、擦汗以外，還會示意主審場地有汗水，希望可以擦乾淨，但今天卻踢到鐵板2度遭到主審拒絕，希望她盡快開始比賽。

戴資穎在賽後接受中央社訪問時也釋懷的搞笑說：「她好像一直以來都是如此，只是我到現在還是無法習慣她的習慣。」

談到生涯最後一次參加全英羽球公開賽，卻無緣挑戰生涯賽史第4冠，戴資穎強調沒有太多的情緒在裡頭，就是想要上場打好比賽，只不過身體確實有些狀況，希望回台灣後可以好好檢查治療。（編輯：方沛清）1130317