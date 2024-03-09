戴資穎法羽無緣決賽：決勝局不夠堅定 修正改進找方法突破

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（中央社記者曾婷瑄巴黎9日專電）台灣羽球天后戴資穎今天在法國公開賽女單4強以12比21、21比17、20比22不敵現任球后安洗瑩，無緣決賽。小戴賽後告訴中央社，自己在20分時打得不夠堅定、果斷，將改進自己的不足下次突破。

世界排名第3的台灣一姊戴資穎今天於超級750系列法國羽球公開賽女單4強戰，對上韓國好手、世界球后安洗瑩，兩人大戰1小時6分鐘，比賽精采，數度引起觀眾連連驚呼。駐法代表吳志中也到場觀賽。

首局上半場兩人有來有往，後半段小戴陷入亂流，讓安洗瑩先下一城。次局易場後小戴即時調整，手感回歸，成功迫使安洗瑩回擊掛網，扳平戰局。

進入決勝局，戴資穎使出渾身解數，維持手感火燙，一度打到小安招架不住，最多領先7分；激戰到20比16後，小戴獲4個賽末點機會，但可惜被安洗瑩穩步追上、頻頻化解。小戴在2次關鍵界外失誤下最終不幸遭逆轉。

賽後戴資穎接受中央社訪問時表示，覺得自己在20分的時候可能打得不夠堅定、果斷，有點想太多，這部分比較可惜。面對如決勝局這樣的壓力，戴資穎表示，「只能告訴自己要耐心一點」。

戴資穎謙虛表示，每次跟安洗瑩打都是在學習。「因為她的穩定性，速度也是都很快、很好，在這中間我可以看見自己的不足，去修正、改進，下次遇上她的時候，就可以看有沒有方法突破。」

首局後半段，小戴多次出界與掛網，被打出一波1比11的攻勢。不過小戴向中央社解釋，這就是她的打法，為了把球路打得更刁鑽。

本屆賽事在近日剛落成的阿迪達斯體育館（adidas arena）舉辦，同時是巴黎奧運的比賽場館，戴資穎等於提前先來適應、測試場地。

小戴指出，全新的奧運場館「整體都滿不錯的，不管是環境上、燈光上，還有觀眾我覺得都很好，風向上其實也沒太大的差別」。

新場館周邊部分地區治安較為混雜，台灣代表隊更在日前出現旅館房間半夜被開、行李在旅館遭竊的風波。小戴表示被開房間原本是她的，事發後也嘗試把房門卡住。

面對這次巴黎治安震撼教育小插曲，小戴笑著說：「就...不要出門，然後叫外賣。我們對面可能有跳蚤市場或是市集，都會很多人。感覺他們習慣好像有幾天會休息，街道就會滿正常的。」

小戴預計明天啟程準備下一站12日的全英羽球公開錦標賽，她表示，要先休息一下。（編輯：馮昭）1130309