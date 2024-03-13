戴資穎擊敗奧原希望 挺進全英公開賽女單16強

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（中央社記者陳容琛台北13日電）超級1000系列的全英羽球公開賽，台灣羽球天后戴資穎今天以21比11、21比16擊敗日本女將奧原希望，前進女單16強，朝著生涯賽史第4冠邁進。

上週在法國公開賽遭到世界球后安洗瑩逆轉，戴資穎止步於女單4強，本週轉戰全英公開賽重新出發，今天首輪面對日本前球后、世界排名第18的奧原希望，雙方過去對決14次，世界排名第3的戴資穎以8勝6負稍占上風，而且近期拿下2連勝。

首局戴資穎一開始即取得3比0領先，並靠著多次精妙的出拍，讓對手只能望球興嘆，加上奧原希望也頻頻發生失誤，幫助戴資穎迅速拉開差距，後段更上演連得4分，以21比11先下一城。

帶著聽牌氣勢，即便戴資穎在次局陷入1比3落後，但她隨即回敬7比0攻勢，一舉逆轉比分，並以11比7進入技術暫停。雖然在技術暫停後，戴資穎一度被追到剩4分差，但她仍穩住陣腳，再度擴大領先優勢，最後以21比16獲勝，僅花33分鐘就挺進女單16強。

過去戴資穎曾在2017年、2018年及2020年於全英公開賽封后，如今期盼挑戰生涯賽史第4冠的她，將在女單16強面對泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）與韓國女將金佳恩對戰的勝方。（編輯：張雅淨）1130313