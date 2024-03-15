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「麟洋配」勝世界第3中國組合 晉全英羽球賽8強

2024/3/15 11:02
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（中央社記者黎建忠台北15日電）台灣羽球男雙搭檔「麟洋配」李洋、王齊麟，今天在超級1000的全英羽球公開賽打出近期代表作，以22比20、19比21、21比16擊敗世界第3的中國組合梁偉鏗、王昶，闖進最終8強。

世界排名第10的李洋、王齊麟，賽前面對梁偉鏗、王昶交手3次，以1勝2敗略居下風，而「麟洋配」自從去年11月拿下韓國羽球大師賽亞軍後，成績一直不見起色，過去6場世界羽球總會（BWF）主辦的國際賽有3場首輪遊、2場16強淘汰。

今天交鋒世界第3的中國組合，李洋、王齊麟有備而來，首局最多以16比10取得領先，儘管被對手追成平手，但「麟洋配」在雙方20比20時突圍連拿2分，順利搶下首局。

第2局前段李洋、王齊麟雖然一度領先，只可惜中間經過3度平手後出現黃金交叉被對手要走領先，比賽後段「麟洋配」一度以14比19落後，最終只得讓出第2局。

來到關鍵的決勝第3局，比賽前、中段雙方打得相當拉鋸，共出現8次平手，且領先不超過2分，不過李洋、王齊麟在15比14領先時發揮出色的輪轉速度和站位，一口氣連得5分取得20比14的6個賽末點，最終如願擊敗對手搶下寶貴的8強門票。

李洋和王齊麟過去曾在2020年全英羽球公開賽闖進男雙4強，是2人合拍後最佳的賽史成績；他們今天獲勝後，8強對手將是前世界第1的印尼組合法賈爾（Fajar Alfian）、萊恩（Muhammad Rian Ardianto）。

至於近況超夯的另1組台灣男雙李哲輝、楊博軒，繼續在16強以21比18、21比16擊敗中國組合歐烜屹、劉雨辰，同樣闖進8強，接下來對手是泰國組合蘇柏（Supak Jomkoh）、素比莎拉（Supissara Paewsampran）。

全英羽球公開賽結束前2輪賽事後，台灣有女單戴資穎、男雙李洋/王齊麟、男雙李哲輝/楊博軒、混雙葉宏蔚/李佳馨等4組人馬闖進8強。（編輯：管中維）1130315

戴資穎
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