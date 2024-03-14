戴資穎9連勝金佳恩 晉級全英羽球公開賽8強

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（中央社記者黎建忠台北14日電）台灣羽球天后戴資穎今天在超級1000等級的全英羽球公開賽16強面對韓國選手金佳恩，以21比17、21比15獲勝，拿下對戰9連勝，接下來8強對手將是中國的何冰嬌。

世界排名第3的戴資穎，賽前面對世界排名第13的金佳恩，有著8勝0敗的完美對戰優勢，再加上今天這1勝，將對戰連勝紀錄推進到第9場。

戴資穎開賽後短暫3比5落後，但隨後採取多次前、後場調動，讓速度較慢的金佳恩疲於奔命接連取分，戴資穎率先以11比7進入技術暫停。

休息過後，戴資穎在12比7領先時，金佳恩一次網前救球時不慎腳打滑，之後右腳踝似乎有些不適，2度噴冷凍噴霧止痛，接下來比賽跑動明顯變慢，讓戴資穎順利先搶下首局。

第2局前段雙方都各有狀況，金佳恩還在適應腳踝傷勢，戴資穎則是對於風勢判斷出現問題，發生3次底線球認為出界結果卻是界內的情況，不過戴資穎仍以11比10領先進入技術暫停。

後段比賽戴資穎逐漸進入狀況，加上多次在金佳恩攻擊時靠著出色的防守回球得分，這也讓戴資穎逐漸拉開分數，並以20比15取得5個賽末點，最後讓金佳恩在受迫下回球出界，順利拿下勝利。

戴資穎接受中央社訪問時表示，對於球場風勢還在適應當中，今天就發生不少失誤，還需要繼續改進，「希望後面的比賽能越打越好。」

戴資穎8強對手是世界排名第6的何冰嬌，雙方生涯交手過20次，戴資穎以16勝4敗占上風，前一次輸球，已是2022年年終總決賽小組預賽。

全英羽球公開賽是世界上歷史最悠久的羽球賽事，今年總獎金高達130萬美元（約新台幣4120萬元）、冠軍積分1萬2000分，戴資穎過去曾在2017、2018、2020年封后。（編輯：張雅淨）1130314