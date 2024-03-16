戴資穎扳倒何冰嬌 晉全英羽球賽女單4強

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（中央社記者黎建忠台北15日電）台灣羽球天后戴資穎，今天在超級1000的全英羽球公開賽8強以16比21、21比16、22比20擊敗中國好手何冰嬌，順利闖進最後4強。

戴資穎賽前對戰何冰嬌有著16勝4敗的佳績，今天開賽後，前段互有拉鋸，沒想到雙方戰成9比9平手後，戴資穎卻被對手拉開差距，首局以16比21讓出。

已經沒有退路的戴資穎，在次局一開始即打出4比0攻勢，並一路維持領先，甚至在技術暫停後最多領先達9分，即便後段被何冰嬌連得5分，但仍以21比16扳平戰局。

進入關鍵的第3局，戴資穎開局就陷入0比8落後，甚至以4比11進入技術暫停。不過，戴資穎並未放棄，隨即回敬13比1攻勢，一舉逆轉比分，雖然一度又被何冰嬌追平，但戴資穎還是穩住陣腳，以22比20順利取得勝利，挺進女單4強。（編輯：徐睿承）1130316