戴資穎不敵瑪琳 生涯全英羽球賽最終戰止步4強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北17日電）台灣羽球天后戴資穎今天在超級1000的全英羽球公開賽4強，面對前球后、西班牙好手瑪琳，拚戰46分鐘後仍以13比21、12比21落敗，生涯最後一次全英賽止步4強。

世界第3的戴資穎賽前和世界第5的瑪琳（Carolina Marin）交手多達23次，戴資穎以12勝11敗略佔上風，但雙方幾乎都是勝負互見，幾乎少有連勝的狀況。

今天首局開打後雙方都還在適應場地，戰成4比4平手，隨後瑪琳逐漸掌握主導權，尤其是網前球處理相當出色，加上戴資穎幾次的主動失誤回球掛網，被瑪琳帶出一波7比1的攻勢，取得11比5的領先。

技術暫停回來後，戴資穎雖一度將比分追到12比14的落後，但近況出色的瑪琳，對於球的預判都相當到位，讓戴資穎的回球空間受到壓縮，導致首局後段多次回球出界，最終以13比21讓出首局。

第2局瑪琳表現依舊強勢，以11比5搶先進入技術暫停，但休息回來後戴資穎連追5分，將落後差距縮小到10比11，只可惜瑪琳即時回神，靠著一波9比1的攻勢帶走比賽勝利。

戴資穎的雙腳、膝蓋都貼著層層的貼紮，比賽中也多次利用噴劑緩和腳部不適，且今天在場上的速度確實不如以往，帶傷上場的她很難跟瑪琳抗衡。

戴資穎接受中央社訪問時提到，自己在法國公開賽後膝蓋就很不舒服，不過還是有盡量去克服和適應，「今天還是自己沒有打好，對手的發揮確實比較出色。」

結束法國、全英之旅後，戴資穎將回台休息並且進行治療，下一場比賽很可能是4月初的亞洲羽球錦標賽。（編輯：施施）1130317