南科熱情應援 鼓勵戴資穎奧運再創佳績

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（中央社記者陳容琛、張榮祥台南23日電）南部科學園區今天在西拉雅廣場舉辦4K健走活動，同時與台灣羽球天后戴資穎進行羽球友誼賽，也期許她能帶著現場熱情應援鼓勵，在巴黎奧運再創佳績。

「2024運動在南科」今天正式揭開序幕，國家科學及技術委員會（國科會）南科管理局號召逾3000名南科人，藉由健走、球賽等系列活動，與園區廠商共同為員工的身心健康把關，養成規律運動的習慣，營造園區友善職場環境。

國科會主委吳政忠表示，過去3、4年科學園區營業額一路往上跳到新台幣4兆元，即使在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間仍然往上走，其中輝達的生成式人工智慧晶片、伺服器使用的3奈米晶片，很多都是在南科生產，未來會再往上成長。

另外，國科會目前正在布局「晶創台灣方案」，讓各行各業投入創新，台灣未來30年內將在世界扮演非常關鍵角色。台南市副市長葉澤山表示，南科過去3年產值連年破兆，都是靠員工有好的體力、健康換來的，「台南市去年辦全國運動會，明年辦全中運及大專運動會，跟南科一樣，號召大家一起來運動。」

值得一提的是，擔任代言人的台灣羽球天后戴資穎，連續7年與南科人相約「運動在南科」，並進行羽球的友誼賽，吸引爆滿觀眾一賭風采。透過友誼賽凝聚南科人的向心力，南科管理局也提到，希望場內許多人的應援，鼓勵戴資穎在巴黎奧運再創佳績。（編輯：陳政偉）1130323