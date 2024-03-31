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退休生活還沒想法 戴資穎透露將來想生3個小孩

2024/3/31 13:15
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（中央社記者黎建忠台北31日電）台灣羽球名將戴資穎早已宣布今年是球員生涯「最後一舞」，打完2024年賽季就會退休，她今天在贊助商活動上首度透露，自己很喜歡小孩，希望以後可以生3個。

現年29歲的戴資穎，從國小三年級開始接受正規的羽球訓練，13歲就拿到全國甲組球員資格、15歲開始征戰國際賽，一轉眼將近20年的羽球生涯，也讓她決定要華麗轉身，今年賽季結束後就要退休。

戴資穎笑著表示，自己還沒想過退休生活會怎樣，畢竟今年還有很多事情要做，「不過唯一可以想到的，就是終於不用再每天被鬧鐘叫醒，可以自然睡到飽。」

向來到哪都有超高人氣的戴資穎，今天在出席贊助商活動時，首度透露自己很喜歡小孩，更希望以後可以生3個。「我還沒想過什麼時候要結婚或者當媽媽，不過可能因為從小就跟姊姊玩在一起，就覺得如果要生小孩的話，至少要生2個，但最近又覺得生3個好像比較熱鬧、好玩。」

戴資穎也透露，每次出國比賽回台灣後，第一件事就是要先去跟姊姊的小孩玩，「我姊的小孩臉都胖嘟嘟的很好捏，不管比賽再累再辛苦，看到他的臉就什被療癒了。」（編輯：李亨山）1130331

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