戴資穎拍下香港選手盧善恩 晉級羽球亞錦賽16強

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（中央社記者黃巧雯台北10日電）台灣羽球一姐戴資穎今天在羽球亞錦賽女單首輪迎戰香港小將盧善恩，在搶下首局後，次局在落後3分情況下，以9比1強勢收尾，最終以21比10、21比16搶勝，16強賽將碰上日本選手大堀彩。

巴黎奧運積分計算至2024年4月28日，在中國寧波舉行的亞洲羽球錦標賽成為最後一場奧運積分賽，戴資穎目前奧運積分排名第4，提前鎖定奧運席次，今年夏天將迎接第4度奧運之旅。

戴資穎本季參加4場比賽都是4強保證，且有2場闖進決賽，其中印度公開賽封后，而馬來西亞公開賽獲得亞軍。

過去曾3度在亞錦賽奪冠的戴資穎，今年將是她生涯最後一次征戰亞錦賽，女單首輪對戰從資格賽晉級、世界排名第57的21歲香港小將盧善恩。

雙方今天初次交手，戴資穎以4比0開局，儘管隨後被追成1分差，戴資穎仍穩紮穩打，在技術暫停後靠著一波7比0攻勢甩開對手，以21比10先馳得點。

戴資穎次局在10比7領先時遭遇亂流，被對手連追5分超前，而經驗老到的戴資穎在12比15落後時，以一波9比1攻勢關門，以21比16迎接勝利，順利闖進16強。

戴資穎16強對手將是日本選手大堀彩，而另一名女單好手宋碩芸稍早以2個21比12橫掃印尼小將瓦達妮（Putri Kusuma Wardani），將與中國選手何冰嬌爭奪8強席次。

男雙部分，王齊麟去年與李洋亞錦賽闖進4強後，因傷被迫退賽，以銅牌作收，今年再戰亞錦賽，首輪以21比17、22比20擊退日本組合齋藤太一與古賀輝，收下16強門票。（編輯：張雅淨）1130410