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戴資穎帶傷拚戰不敵大堀彩 羽球亞錦賽止步16強無緣衛冕

2024/4/11 17:20（4/11 17:52 更新）
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台灣羽球一姐戴資穎。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北11日電）帶著腳傷出賽的台灣「羽球天后」戴資穎，今天在羽球亞洲錦標賽女單16強以20比22、14比21不敵日本好手大堀彩，不但無緣8強，也確定衛冕失利。

世界排名第3的戴資穎，賽前和世界排名第13的大堀彩交手過11次，戴資穎以10勝1敗占上風，不過唯一的1敗就是在去年杭州亞運16強，大堀彩同樣毀了戴資穎的金牌衛冕路。

膝蓋傷勢還未痊癒的戴資穎，左膝貼著厚厚的貼紮保護，但開賽之初依舊表現搶眼，7比6領先時連得5分稍稍拉開比數，不過大堀彩隨後逐漸蠶食分數，追到18比18平手。

此時戴資穎靠著2次精彩的小球取得20比18的局末點，沒想到後續戴資穎又連續發生主動失誤，讓大堀彩趁勢連拿4分，反倒以22比20逆轉拿下首局。

第2局雙方在3比3平手後，大堀彩連拿5分拉開比數，此後就沒有落後過，戴資穎雖極力追分，但看得出來膝傷帶給她不小麻煩，不但啟動速度變慢，在場上奔跑看起來也相對困難。

無緣衛冕金牌的戴資穎，下週世界排名遭扣不少分數，很有可能跌出世界前4名。

其他台灣女單賽事，宋碩芸和中國好手何冰嬌苦戰76分鐘後，可惜仍以8比21、22比20、16比21落敗；至於白馭珀則以19比21、16比21不敵印尼小將東宗（Gregoria Mariska Tunjung），也確定台灣女單在本屆亞錦賽全數遭淘汰。（編輯：張雅淨）1130411

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