中華電邀戴資穎宣傳永續 郭水義：營收與碳排脫鉤

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（中央社記者江明晏台北22日電）中華電信今天推出由董事長郭水義與世界羽球球后戴資穎拍攝的永續形象廣告，郭水義表示，人與環境可以雙贏，中華電信推動永續淨零目標明確，已成功實現營收與碳排脫鉤。

中華電信今天舉辦永續形象廣告首播記者會，於世界地球日推出永續形象廣告，由郭水義與世界羽球球后暨中華電信永續發展傳播大使戴資穎共同拍攝。

郭水義指出，這次攜手「小戴」以影片三部曲方式詮釋人與環境可以雙贏、攜手實踐永續，不畏困難邁向淨零。

郭水義提到，中華電信推動永續淨零目標明確，除已領先承諾2030碳排減半、2030 EV100、2040 RE100、2050達成淨零碳排外，也透過耗能設備汰換、機房智慧節能、3G汰停、首創5G C-RAN、發展IOWN、簽署企業購電協議（CPPA）、自建及代建太陽光電場等具體措施，成功實現營收與碳排脫鉤。

中華電信表示，近期與將來銀行合作，推出帳單代繳、無紙化單據優惠，提升客戶減少碳足跡意願。

郭水義說明，中華電信會在5G領先基礎上持續精進，提升行動通訊、固網、Wi-Fi三網速率，並因應智慧家庭需求，打造無縫接軌的網路服務。此外，建構獨家高、中、低軌道衛星通訊，再加上行動網路、光纖網路及無線網路，全面打造「星空地」綿密網路服務，強化台灣網路韌性。

郭水義指出，中華電推動2C2B2G智慧應用，並結合策略夥伴構建數位生態系統，助全民及百業轉型升級，同時積極布局國際市場，助台商獲得各類資通訊服務，將台灣智慧應用行銷到國際舞台。

另外，中華電將擴大影視及體育賽事投資，除籌組數位文創基金，助攻台流邁向影視3.0，同時也打造全台最大影音平台，持續支持國際運動賽事，尤其中華電信連5屆取得奧運轉播權，今年將提供奧運史上首次AR等創新收視體驗。

面對近來電信詐騙議題，郭水義強調，中華電信阻詐打詐、責無旁貸，「對於電信詐騙絕對零容忍」；中華電透過AI分析詐騙型態類型，找出詐騙集團背後可能使用的技術，尋求相對應的因應策略。目前相關防詐方案每個月已阻絕高達6.5億次的惡意威脅，後續也將配合數位部繼續打詐。（編輯：張良知、張若瑤）1130422