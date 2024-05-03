投資台灣再添6家 華夏海灣擬砸65億元優化製程

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（中央社記者劉千綾台北3日電）經濟部今天再添6家企業擴大投資，台灣第2大PVC生產商華夏海灣，規劃投資新台幣65億元，引進新技術優化製程，並成立智慧監控中心。此外，看好航太商機，穗高科技、千附精密將計畫擴大在台投資，金額分別為42億、30億元。

經濟部投資台灣事務所今天通過台商回台方案包括華夏海灣、茂迪2案。華夏海灣為台灣第2大聚氯乙烯塑膠（PVC）生產商，因應石化產業景氣循環，疫後、戰後重建將推升PVC整體需求，繼110年、112年斥資逾18億元興建全立體自動倉儲系統及原料氯乙烯（VCM）儲槽後，這次再度擴大投資65億元，規劃引進新一代製程技術，同時也將成立智慧監控中心，大幅提升產線運轉效率及安全性。

為促進2050淨零碳排目標，老牌太陽光電大廠茂迪規劃投資逾5億元，更新升級位於台南的2廠、5廠的太陽能電池與模組生產線。

此外，今天投資台灣事務所通過2件根留企業方案，分別為千附精密、穗高科技。千附精密專注於生產半導體設備、光電顯示器設備及航太產業等關鍵精密零組件，看好半導體設備產業景氣回溫，以及顯示器、航太、國防產業市場需求持續成長，計劃於嘉義馬稠後產業園區建立新廠，投資金額將近30億元，預計可創造80個就業機會。

穗高科技繼109年申請根留方案投資建廠後，為持續擴充航太產品產量與因應減碳趨勢，本次擬再投資42億元，增聘96名員工，規劃於台南科學園區擴建廠區及改造產線。

中小企業方案部分，有立益物流、元佳宇2件投資案。為因應疫後全球對於醫藥供應保障的需求激增，立益物流擬於平鎮興建符合GMP及GDP規範的智慧恆溫空調物流中心，提供醫藥及醫療設備儲存服務，投資金額將逾8億元。

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元佳宇公司則規劃投資逾7億元於中科二林園區新建廠，將新增30個就業機會，主要產品為電子級氣體、氣體供應系統產品線工程及氣體純化與回收設備，預期本次投資將可提升產品的附加價值，進一步推動國內相關上、下游產業競爭力。

根據經濟部最新統計，「投資台灣三大方案」已吸引1478家企業，投資額超過2兆2701億元，預估創造15萬1398個就業機會，後續尚有17家企業排隊待審。（編輯：林興盟）1130503