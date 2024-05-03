攜手國會促消除更年期污名 荷莉貝瑞大方談經驗

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）奧斯卡影后荷莉貝瑞（Halle Berry）今天與一群美國聯邦參議員攜手宣布一項新法案，盼為更年期相關研究和教育提供數億美元資金。

法新社報導，2001年以浪漫愛情電影「擁抱豔陽天」（Monster's Ball）拿下奧斯卡金像獎最佳女主角獎的荷莉貝瑞說：「更年期應該擺脫羞恥。我們必須好好談談這個生命中再正常不過的環節。」

這項「更年期照護及中年女性健康促進法案」（Advancing Menopause Care and Mid-Life Women's Health Act）由民主及共和兩黨參議員發起，將提撥2.75億美元來研究、提高認知，並訓練衛生保健專業人員處理女性必經的荷爾蒙變化，主要是在中年時期。

代表華盛頓州的民主黨籍參議員莫瑞（Patty Murray）在美國國會大廈外舉行的記者會上向媒體表示：「更年期不是什麼不好的字眼，不是什麼需要感到羞恥的事，也不是國會或聯邦政府應該忽視的事」。

目前還不清楚這項提案是否能順利呈交到總統拜登的辦公桌上，不過莫瑞和她的同僚告訴記者，此舉目的是盡可能募集共同提案人，接著才能在參院要求表決。

57歲的荷莉貝瑞是奧斯卡史上首位擁有影后殊榮的有色女性，至今也仍是唯一封后的非裔女性。她對自己的更年期經驗向來直言不諱，還說這個議題需要「去污名化」。

她告訴媒體，她的醫生拒絕當她的面使用「更年期」這個字眼。

她說：「我最後意識到他不會說出口。所以我就想，好吧，我得做這件男人做不來的事，我必須說出口：我正處於更年期。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1130503