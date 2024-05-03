彭博：蒲亭展開總統新任期後 擬5月15、16日訪中

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（中央社紐約3日綜合外電報導）彭博（Bloomberg News）報導指出，俄羅斯總統蒲亭計劃在新任期展開一個多星期後訪問中國，並與中國國家主席習近平會談，這項安排凸顯中俄關係的重要性與日俱增。

一位熟知俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）計畫的消息人士表示，蒲亭（Vladimir Putin）預定於5月15日至16日訪中。

該匿名消息人士提到，訪中日期可能還會微調，不過即便如此，這仍會是蒲亭5月7日在克里姆林宮就職後的首次出訪。

蒲亭上個月稱自己計劃在5月訪問中國，但沒有指出確切日期。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）回答彭博的詢問，他說會在適當時機公布蒲亭訪中的時間。中國外交部則未立即回覆彭博的置評請求。

儘管中國並未公開支持俄羅斯全面入侵烏克蘭，但中俄曾宣布兩國友誼「無上限」，迄今還協助俄國挺過美國及其盟邦實施的空前制裁措施。

俄羅斯出口石油並採購電子產品、工業設備及汽車，俄中兩國之間的貿易額於2023年達到2400億美元（約新台幣7兆7000億元）新高紀錄，是2020年1080億美元的兩倍多。

然而，儘管中俄經濟關係日益密切，但根據中國海關數據，今年3月中國對俄出口年減近16%。

一名知情人士曾於4月透露，蒲亭與習近平會談期間，可能會提出擴大兩國貿易量的需求。還有知情人士在1月表示，美國授權實施「二級制裁」（secondary sanctions）後，中國國營銀行收緊對俄羅斯客戶的融資限制。

蒲亭會在習近平的歐洲行程結束後前往中國，習近平將於5月5日開始出訪法國、塞爾維亞及匈牙利。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1130503