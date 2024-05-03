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警政監涉博弈洩密遭羈押 名下不明金流逾2000萬元

2024/5/3 20:34
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（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中地檢署指揮廉政署偵辦，刑事局林姓警務監涉博弈、洩密、財產不明、貪污治罪等多項罪嫌，今天向法院申請羈押禁見獲准。據指出，林男遭查獲來路不明錢財高達2000萬元。

台中地檢署指揮廉政署中部調查組等單位，偵辦刑事局林姓警政監時任台中刑警大隊長時涉入博弈、洩密等案，2日前往刑事警察局及林男住所搜索，帶回林男等人偵辦。另前往台中市刑警大隊調閱資料，刑大陳姓副大隊長、科偵組施姓組長以證人身分協助調查。

台中地檢署今天以林男涉犯明知為犯罪組織有據予以包庇罪、洩漏國防以外應秘密消息罪、公務員包庇圖利供給賭博場所罪、公務員包庇圖利聚眾賭博罪、公務員洩漏消息罪及貪污治罪條例、公務員財產來源不明罪等，罪嫌重大，向台中地方法院聲請羈押禁見。

台中地方法院表示，被告林男經訊問後，犯罪嫌疑重大，所涉罪名有最輕本刑有期徒刑5年以上的重罪，且有相當理由足認林男有湮滅證據及勾串其他共犯或證人之虞，有羈押必要，法官裁定林男應予羈押，並禁止接見、通信及收受物件。

據了解，台中市刑大去年間偵辦1起網路博弈案件，疑偵辦時本搜查多個據點，疑似發生洩密情事，造成多名涉案人事撤離據點並搬移相關金流，涉案人則逃逸。

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檢廉展開追查，發現林男有高達新台幣2000萬元以上金流且交代不清。檢方認為他涉犯「組織犯罪防制條例」等罪，向法院申請羈押獲准，林男收押台中看守所。

台中市警察局透過文字稿表示，林前大隊長因案遭羈押，持續配合中檢偵辦外，為期勿枉勿縱，將主動全面清查林男任職該大隊期間所偵辦的類似案件，如有不法，依法究辦；另就林男任職期間相關人員考監責任，將視偵審結果，陳報內政部警政署核辦。（編輯：黃世雅）1130503

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