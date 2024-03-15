陳重文被控圖利業者 法院裁定200萬元交保

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北15日電）國民黨籍台北市議員陳重文被控圖利警用監視器業者，另有不明資金數百萬元，北檢昨天指揮廉政署搜索、約談陳重文等14人。檢方今天聲押陳重文。台北地方法院裁定200萬元交保。

檢廉獲報，台灣智慧光網承攬台北市警察局CCTV監視錄影系統，原先的網路傳輸服務費預算為新台幣5.5億元，市警局後改以新合約費率換算，網路傳輸服務費降低為4.6億元，台智光李姓負責人擔心損失8600萬元，向陳重文尋求協助。

檢廉懷疑，陳重文於去年12月至今年1月間涉嫌圖利李姓負責人，隨後多次透過公開與書面質詢的方式，施壓市警局依原網路傳輸服務費的舊合約費率換算，雙方經多次協商，最後把預算調整為5.2億餘元過關。此外，與陳重文有關的帳戶查出數百萬元金流。

台北地檢署昨天指揮廉政署兵分26路搜索陳重文的議會辦公室、住居所、地方服務處，以及李男名下公司台智光、台通光電，約談陳重文、陳重文白姓妻子、李男等9名被告、5名證人，陸續移送北檢。

檢察官漏夜複訊後，認為陳重文涉犯貪污治罪條例圖利、財產來源不明等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見，其餘被告及證人交保或請回。

台北地方法院審理後，晚間裁定陳重文新台幣200萬元交保，檢方不排除提起抗告。（編輯：張銘坤）1130315