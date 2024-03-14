陳重文涉收賄近千萬 檢廉搜索26處約談14人

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（中央社記者謝幸恩台北14日電）國民黨籍台北市議員陳重文疑收受承攬警用監視器業者「台灣智慧光網」賄賂，金額近千萬元，北檢今天指揮廉政署搜索、約談陳重文、台智光負責人李慶煌等14人。

檢調獲報，台智光不滿承攬台北市警察局CCTV監視錄影系統，原先的網路傳輸服務費預算為新台幣5.5億元，疑似不滿市警局改以新合約費率換算，網路傳輸服務費降低為4.6億元，恐損失8600萬元。

檢調循線查出，台智光負責人李慶煌向陳重文尋求協助，疑似於去年12月至今年1月間收受李慶煌交付的賄款、不正利益等款項，金額估計數百萬元。

檢調追查出，陳重文涉嫌多次透過公開與書面質詢的方式，藉此施壓市警局依照先前網路傳輸服務費的舊合約費率換算，雙方經多次協商，最後把預算調整為5.2億餘元過關。

台北地檢署今天指揮廉政署兵分26路搜索陳重文的議會辦公室、住居所、地方服務處，以及李慶煌名下公司台智光、台通光電，約談陳重文、李慶煌等9名被告、5名證人，全案朝向貪污治罪條例違背職務收受賄賂等罪方向偵辦。（編輯：張銘坤）1130314