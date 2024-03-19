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首頁 / 社會

陳重文涉貪200萬元交保 北檢抗告

2024/3/19 16:46（3/19 17:04 更新）
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國民黨籍台北市議員陳重文（右）疑收受承攬警用監視器業者賄賂，北院裁定200萬元交保，北檢19日依法提起抗告。（中央社檔案照片）
國民黨籍台北市議員陳重文（右）疑收受承攬警用監視器業者賄賂，北院裁定200萬元交保，北檢19日依法提起抗告。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝幸恩台北19日電）國民黨籍台北市議員陳重文被控圖利警用監視器業者，北檢聲押陳重文，北院裁定200萬元交保。檢察官不服裁定，認為不足以防範陳重文勾串證，今天依法提起抗告。

台北地檢署指出，原裁定命陳重文具保200萬元，不足以防範被告勾串共犯及證人，且未就檢察官聲請羈押意旨全盤審酌，尚有疏漏，也有理由不備之處，今天依法向台灣高等法院提起抗告。

檢廉獲報，台灣智慧光網公司承攬台北市警察局CCTV監視錄影系統，原先的網路傳輸服務費預算為新台幣5.5億元，市警局後改以新合約費率換算。台智光李姓負責人向陳重文求助，陳重文多次透過公開與書面質詢方式，施壓市警局，最後把預算調整為5.2億餘元過關。

台北地檢署懷疑陳重文涉嫌收受賄賂，3月14日指揮廉政署兵分26路搜索，並約談陳重文、李男等9名被告、5名證人。檢察官漏夜複訊後，認為陳重文涉犯貪污治罪條例圖利罪、財產來源不明罪、違反公司法等罪，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見，其餘被告及證人交保或請回。

台北地方法院認為，陳重文坦承違反公司法資本不實罪犯行，但說法與證人供述、卷內事證尚有出入，有勾串證人之虞，但無羈押必要，裁定陳重文200萬元交保。檢察官不服北院裁定，認為陳重文有羈押必要，今天依法提起抗告。（編輯：張銘坤）1130319

#台北市
#台北地檢署
#陳重文
#賄賂
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