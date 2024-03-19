陳重文涉貪案 苗博雅：郝市府與台智光簽25年保底100億合約

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（中央社記者黃麗芸台北19日電）國民黨台北市議員陳重文涉貪污罪交保，檢察官今天提起抗告。對此，台北市議員苗博雅指出，此案緣起於郝市府和台智光公司所簽訂的超怪合約，長達25年且保證總營收100億元。

檢廉獲報，台灣智慧光網公司承攬台北市警察局CCTV監視錄影系統，原先的網路傳輸服務費預算為新台幣5.5億元，市警局後改以新合約費率換算。台智光李姓負責人向陳重文求助，陳多次透過公開與書面質詢方式施壓市警局，最後預算調整為5億餘元過關，陳疑涉收受賄賂遭台北地檢署聲押，法院裁定以新台幣200萬元交保，檢察官不服於今天提起抗告。

前台北市長、民眾黨主席柯文哲近日受訪時說，當年曾開記者會抨擊此事，指國民黨跟民進黨在他還沒下台就聯合污錢，而且是財團勾結議會、詐取國家錢財。

社民黨籍台北市議員苗博雅15日也在YouTube直播細說此案，她開頭就說「我認為這是個有問題的標案，且台北市議會過去只有少數議員敢關切、阻擋這個預算」，並指今年1月進行預算審查時，因民進黨前台北市議員王世堅已當選立委，所以只剩自己和民進黨市議員林世宗敢砍這筆預算，自己當時還公開說要提案砍1億元預算。

苗博雅隨即強烈建議，大家要關注此案，因為這個案子太怪，令人大開眼界，每年審預算都會爭吵，都是起源於民國100年所簽訂的1份超怪合約。

她說，前台北市長郝龍斌期許北市成為最進步的智慧城市，所以任內推動「光纖網路建置」政策的類BOT案，台北市政府零出資，委託上市的台通光電股份有限公司協助鋪設北市光纖網路並給予一份保證合約，由其依約成立子公司台智光，雙方簽定保底合約期間25年，且每年至少4億元收入，等同保證總營收有100億元。

苗博雅指出，按合約內容，北市府所屬機關在25年期間都要向台智光公司優先租用本案網路服務，包括台北市道管中心、警察局、教育局、台北市立聯合醫院、民政局殯葬處等單位都在內，由得標廠商與各機關以開口契約方式簽訂，其中又以警局監視器傳輸量為最大宗，所以每年都成為合約議價的重中之重。

「這個合約肥不肥，見仁見智，但從現在狀況來看，自己認為這是一個不合理的大肥約」，苗博雅認為，台智光依約必須建設、維護和營運光纖網路平台，並給市民優惠費率租用最新建的光纖網路，涵蓋率至少要達8成以上，但如今有多少市民使用台智光的網路。

其次，廠商鋪設光纖需使用許多共同管道，照常理地方政府都應徵收使用費，但這份合約卻讓台智光免收使用費；且合約規定台智光年營收總額若在15億元以下，則不需支付北市府權利金，但其成立迄今最大客戶就是北市府，等同獨家壟斷北市府各機關25年網路服務費，「當然是個肥約」。

值得注意的是，苗博雅指出，因這份合約是開口契約，所以每年都要議價，加上獨家優先租用，台智光每年都可以出招、獅子大開口提高經費。

苗博雅舉例說，市警局去年為提升全北市監視器鏡頭畫素，所以編列一筆預算，但台智光稱因鏡頭畫素提升，所以傳輸頻寬也要從2M提升至3M，要求採購案要加價升級，但市警局所委託顧問公司評估認為頻寬2M就足夠使用，結果議會審查預算時，就有議員提出若網路斷線回補要增加需求，應使用3Ｍ頻寬才夠用，造成兩派議員看法爭執，吵得不可開交。

她說，最後政黨協商出妥協案，預算通過提案內容為「警察局設計的錄影監視器為維護影像品質，符合治安需求，除非用3M頻寬可新增200萬畫素攝影機，若使用2M頻寬只能用100萬畫素攝影機，始可動支預算」，使得市警局不得不採用3M方案。

苗博雅表示，這個合約最可怕的是，廠商每年都有新招可以加錢，若不同意，雙方就會僵持不下。

她再舉例說，市警局今年針對「監視錄影系統專用傳輸網路服務費」編列預算5.5億元，但送議會審查後，經台北市資訊局研究認為並不需如此多錢，實際1年僅需4億300萬元即可，自己便主張砍1億元預算，但台智光主張此案必須要用專用網路，隨後政黨協商過程中，有其他議員認為應使用台智光專用網路內容且不能刪預算，傳輸費預算始能動支。

這就是全案爭議點所在，苗博雅說，最後在被護航下，此案預算才小砍1900萬元，目前此案已在司法審查中，但25年合約才走一半，猜測廠商每年都會出新招加錢，令人無法接受，但簽了25年賣身契就是無奈。

她也提到，針對柯文哲批藍綠議員聯合污錢，自己很不能認同，部分議員為了市民荷包仍堅守立場，這種說法會抹滅努力的人。

媒體人黃智賢近日也在臉書發文表示，陳重文一事，也勾起許多人對這個怪異案子的懷疑，認為公部門很喜歡用BOT處理公務，表面上可以不用花錢，但政府讓渡多少權利、得回多少利益，魔鬼就在合約裡。

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黃智賢最後還提到當年台智光的背景，大股東為台通光電跟鴻揚公司，前者大股東為高育仁的家族事業，他是國民黨主席朱立倫的岳父，後者背後是郭守正（鴻海創辦人郭台銘之子），且台智光這12年來歷任3個市長，牽涉眾多市議員，就看檢調這次可以查到什麼藏得很深的東西。（編輯：張銘坤）1130319