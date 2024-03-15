楊文科涉貪疑北機站洩密？調查局：未參與偵辦

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（中央社記者謝幸恩台北15日電）媒體報導，調查局北機站疑洩密新竹縣長楊文科涉貪案給特定媒體，違反偵查不公開。調查局表示，此案曾借用北機站場地約談涉嫌人，北機站並未參與案件偵辦，配合檢方調查洩密。

全案起於，新竹地檢署今年2月29日傳喚新竹縣長楊文科等人到案說明，檢察官複訊後，依違反貪污治罪條例諭令楊文科新台幣50萬元交保。地方人士認為，此次偵查行動與造成竹北天坑事件建案豐邑520事件有關。

中國時報報導指出，楊文科涉貪案為檢方指揮法務部調查局北機站偵辦，某週刊聲稱掌握偵查內容並加以報導，北機站疑涉有洩密情事。

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調查局今天發布新聞稿指出，新竹縣政府人員涉貪案，目前由新竹地檢署指揮調查，該案執行搜索約談時，確實曾借用調查局北部地區機動工作站場地約談相關涉嫌人。

新聞稿指出，北機站未參與本案，對案件內容毫無所悉，實無可能發生媒體所稱疑涉洩密等情事，至於本案究竟有無洩密情事，調查局將配合檢方調查，並要求所屬機關對於任何偵辦中案件，均須遵循「偵查不公開作業辦法」規定。（編輯：方沛清）1130315