台北巿議員陳重文遭搜索約談 涉護航警用監視器採購案

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（中央社記者劉建邦、劉世怡、謝幸恩台北14日電）國民黨台北市議員陳重文遭檢舉接受廠商招待，護航警用監視器採購案。北檢今天指揮廉政署搜索陳重文議會辦公室等處，將約談陳重文及廠商等多人說明。

陳重文近中午時被辦案人員帶離議會時，對媒體表示因為監督警察局太認真，這是司法迫害、政治追殺，不曉得現在要被帶去哪，並重申是監督警察局太認真才被報復。

據了解，陳重文疑因接受承攬市警局標案的監視器廠商招待及陳情價格問題，涉嫌利用質詢及行文方式，要求市警局增加警用監視器的預算及使用特定規格。

經長期蒐證，台北地檢署今天指揮廉政署赴陳重文的議會辦公室及住家等處搜索，約談陳重文及監視器廠商等多人，全案朝貪污治罪條例等罪嫌偵辦。

檢察官今天上午指揮廉政署人員於9時許抵達市議會，直接由地下室停車場前往議會7樓的陳重文辦公室。

檢廉搜索時，陳重文也在現場，辦案人員要求提供議會委員會會議紀錄等文件，搜索行動至近中午時，陳重文在檢廉陪同下被帶離議會研究室。

陳重文現為台北市議會第14屆第1選區（北投區、士林區）議員，曾任第12屆、第13屆市議員，去年有意爭取北市第1選區（北投、士林）立委提名，經台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜協調，由同黨議員張斯綱出線。（編輯：蕭博文）1130314