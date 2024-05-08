警政監疑涉洩密案 中檢搜索博弈集團帶回12人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中8日電）中檢偵辦刑事局林姓警政監時任台中市刑警大隊長時，疑似涉入博弈洩密案，檢警調昨天再前往涉案博弈集團位於台中的據點與招待所搜索，共帶回12人偵辦，全案仍在複訊調查釐清。

台中地檢署今天表示，針對大型博弈集團涉洗錢案，檢方昨天再指揮調查局、廉政署、高雄市警局刑大科偵隊與台中市警局第四分局等單位，兵分多路前往博弈集團位於台中市南屯區的據點與招待所搜索。

檢方指出，昨天陸續帶回涉案的12人到案，今天檢察官仍在複訊中，全案將依賭博、洗錢等方向偵辦，並針對林男的金流情形進行調查，以釐清集團是否有行賄行為。

中檢指揮廉政署中部調查組等單位，2日前往刑事警察局及林男住所搜索，帶回林男等人偵辦。另前往台中市刑警大隊調閱資料，刑大陳姓副大隊長、科偵隊施姓隊長以證人身分協助調查。

據了解，台中市刑大去年間支援高雄市警局刑大科偵隊，偵辦1起網路博弈案件，偵辦時本搜查多個據點，疑似發生洩密情事，造成多名涉案人事先撤離據點並搬移相關金流，涉案人則逃逸。

檢廉展開追查，發現林男有高達新台幣2000萬元以上金流且交代不清。檢方認為他涉犯「組織犯罪防制條例」等罪，向法院聲請羈押獲准，林男收押台中看守所。（編輯：謝雅竹）1130508