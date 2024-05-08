警政監博弈洩密案 前電競聯盟董事長疑涉案交保

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（中央社記者蘇木春台中8日電）媒體報導，刑事局林姓警政監涉博弈洩密案，他與電競聯盟前董事長徐女交往頻繁，因而與涉案的博弈集團勾結；台中地檢署今天表示，徐女經偵辦後以新台幣300萬元交保，全案持續調查釐清。

鏡週刊報導，刑事局林姓警政監時任台中市警察局刑警大隊長時，與博弈集團往來密切，且與曾任中華民國電子競技運動協會理事長與台灣電子競技聯盟前董事長的徐女交往頻繁，徐女與涉案博弈集團業者關係密切形同特助，由徐女居中牽線，促使林男犯下洩密、包庇等臥底行為。

台中地檢署今天表示，檢方偵辦賭博、洗錢等案件，經傳訊徐女到案說明後，認定涉有賭博、洗錢等罪嫌重大，於1日諭知300萬元交保候傳，全案相關案情，正陸續偵查釐清。

徐女今天透過律師發布聲明表示，她未與媒體報導中涉案的博弈集團有任何聯繫與關係，她與林男結識多年，因基金會長期資助台中市的弱勢員警而有聯繫，報導稱她色誘對方為子虛烏有的描述，已嚴重毀損形象，希望檢察官查明以正視聽。

台中地檢署指揮廉政署中部調查組等單位，2日前往刑事警察局及林男住所搜索，帶回林男等人偵辦。另前往台中市刑警大隊調閱資料，刑大陳姓副大隊長、科偵隊施姓隊長以證人身分協助調查。

據了解，台中市刑大去年間偵辦1起網路博弈案件，偵辦時本搜查多個據點，疑似發生洩密情事，造成多名涉案人事先撤離據點並搬移相關金流，涉案人則逃逸。

檢廉展開追查，發現林男有高達2000萬元以上金流且交代不清。檢方認為他涉犯「組織犯罪防制條例」等罪，向法院申請羈押獲准，林男收押台中看守所。（編輯：謝雅竹）1130508