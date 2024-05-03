一週內第2次 福建海警又赴金門海域巡查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北3日電）根據中國海警局通報，福建海警今天於金門附近海域依法開展常態執法巡查。這是繼4月29日以來，過去一週內第2次。

根據中國海警官網今天發布，5月3日，福建海警於金門附近海域依法開展常態執法巡查，「中國海警將堅決維護管轄海域作業秩序和漁民生命財產安全」。

這是過去一週以來，福建海警第2度在金門附近海域進行巡查，前一次發生在4月29日。

據當時央視新聞的報導表示，4月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，「切實維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序」。

今年2月14日，中國大陸一艘載乘4人快艇越界闖入金門海域遭海巡人員追緝，拒檢後翻覆釀2死、2人生還。

事發後，大陸國台辦宣稱，「廈金水域不存在所謂禁止、限制水域」；中國海警局2月18日宣布，在金廈海域展開常態化執法巡查行動。福建海警並在2月25日首度組織艦艇編隊在金門附近海域展開執法巡查。（編輯：吳柏緯/謝怡璇）1130503