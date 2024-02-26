中國海警巡查常態化 陸專家：執法將隨局勢升級

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（中央社記者李雅雯台北26日電）中國海警船金廈海域巡查走向常態化。中國智庫學者認為，未來金門海域到台灣海峽的海上執法活動，將更多由中國海警直屬部門管理；倘若兩岸關係惡化，執法力量也會升級。

中國官媒環球時報26日刊載中國南海研究院世界海軍研究中心主任陳相秒受訪內容，其於報導中作出上述表示。

中國海警局昨指出，福建海警組織艦艇編隊25日在金門附近海域展開執法巡查，海警艦艇採取編隊航行、識別查證、警戒護漁、喊話警告等措施，加強重點海域執法巡查，有效維護有關海域作業秩序，切實維護漁民生命財產安全。

陳相秒表示，這次行動凸顯中國海警在金門至台灣海峽這一特殊海域將更加堅決地行使管轄權，「把中國領海更好地管起來」。未來中國海警在這一海域實行執法活動將呈現常態化，力量配備也將發生變化。

陳相秒指出，未來金門海域至台灣海峽的海上執法活動會更多地交由中國海警直屬部門管理，直屬部門執法力量更強，這種配置會更合理一些；如果兩岸關係持續惡化，或是台灣進一步地加劇緊張局勢，「我們的執法力量也進一步升級」。

據中國海警昨發布照片可見，中國海警14608艦、2202艦出動執行活動。中國現代國際關係研究院海洋戰略研究所副所長楊霄解析，這是一個非常重要的訊號，中國海警直屬二局大噸位執法船2202艦參與任務，顯著加強了力量。

楊霄指出，不管是2202艦或2203艦，過往長期參與維護中國海洋權益行動，在釣魚台附近海域長期展開維權，經驗豐富、執法專業，「這兩艘執法船的加入，不僅在噸位上對台灣海巡署具有壓倒性優勢，而且執法能力也更勝一籌」。

楊霄認為，中國海警後續會在金門甚至台灣海峽海域維持執法力量，維持台灣海峽的安全和秩序，在這一個過程中，台灣海巡署的存在空間必然會受到壓縮，「我認為這是歷史發展的必然趨勢」。

中國一艘載乘4人快艇14日越界闖入金門海域遭海巡人員追緝，拒檢後翻覆釀2死、2人生還。

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事件發生後，中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）17日表示，「廈金水域不存在所謂禁止、限制水域」；中國海警局18日宣布，在金廈海域展開常態化執法巡查行動。

中國海警局昨發布福建海警組織艦艇編隊在金門附近海域展開執法巡查訊息；中國農業農村部接著釋出「護漁」消息，強調為了維護金廈海域漁業生產秩序，福建省海洋與漁業執法總隊25日調派2艘漁政執法船艇在金廈海域展開漁業執法。（編輯：唐佩君）1130226