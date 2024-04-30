黃岩島海域爭端 中國海警驅離2艘菲律賓船隻

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（中央社北京30日綜合外電報導）中國官方媒體報導，中國海警今天稱在黃岩島附近海域「驅離」一艘菲律賓海岸防衛隊船隻和另一艘船；菲律賓則表示，兩艘船隻在菲國附近的珊瑚礁巡邏時，遭中國海警發射水砲。

路透社報導，中國海警沒有在聲明中提供更多訊息，但這起事件是中菲兩國在南海具爭議性的黃岩島所發生的最新一起事件。

根據法新社，菲律賓今天表示，兩艘船隻在菲律賓附近的珊瑚礁巡邏時，中國海警朝它們發射水砲，造成其中一艘船隻受損。

菲律賓海岸防衛隊發聲明表示：「船隻受損成為中國海警在騷擾菲律賓船隻時使用強力水壓的證據。」

聲明也指出：「中國海警再次設置長達380公尺的浮動屏障，覆蓋整個淺灘入口，實際限制人員進入該區域。」

近幾個月來，中國和菲律賓多次在黃岩島發生衝突，菲律賓稱黃岩島位於其專屬經濟區內，中國也主張擁有黃岩島主權。

中菲也相互指責對方的挑釁行為，菲律賓最近就為此召見中國駐馬尼拉大使以示抗議。

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中國和菲律賓先前曾表示，他們將就南海發生的小衝突尋求更好的溝通和管理，但緊張局勢最近有所加劇，特別是在菲律賓與美國加強外交和軍事關係之後。

中國主張擁有幾乎整個南海主權，南海是每年超過3兆美元的船運貿易重要通道，其中包括菲律賓、越南、印尼、馬來西亞和汶萊都主張擁有部分地區的主權。荷蘭海牙常設仲裁法院（PCA）2016年表示，中國對9段線內海洋區域的資源主張歷史性權利沒有法律依據。（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1130430