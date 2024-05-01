中國海警射水砲損船隻 菲律賓控北京升高南海緊張

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（中央社馬尼拉1日綜合外電報導）菲律賓官員表示，中國海警昨天發射水砲，造成2艘船隻受損，他們今天指控北京升高南海緊張情勢。

路透社報導，菲律賓海岸防衛隊（PCG）一艘船與一艘漁船昨天前往具爭議的南海黃岩島（Scarborough Shoal）幫助該國漁民。官員表示，兩艘船於途中遭到中國海警船發射水砲而受損。

菲律賓海岸防衛隊南海問題發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）表示，這是中國海警首度直接對菲律賓海岸防衛隊船隻發射水砲，致使緊張情勢升高。

中國之前就曾在這個水域對執行菲律賓海軍任務的民間補給船發射水砲。

沒有任何國家擁有黃岩島主權，它是一個靠近各國使用主要航道的重要漁場，位在菲律賓專屬經濟區（EEZ）內的這處淺灘一直是中菲衝突的導火線。

塔瑞耶拉指出，中國此舉不算是對菲國船隻發動武裝攻擊，但中國持續提高水砲的水壓，已造成船隻受損。

菲律賓與美國簽定共同防禦條約為時已久，華府誓言對盟友的承諾「堅若磐石」，會在南海各個角落保衛菲國軍隊和海岸防衛隊在內的公務船不受武裝攻擊。（譯者：洪啟原/核稿：何宏儒）1130501