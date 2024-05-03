數位部：官網內容調整屬例行工作 籲外界勿多做聯想

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（中央社記者蘇思云台北3日電）鏡週刊報導候任數位部長黃彥男派人要求各單位檢視與修改數位部官網用詞與字體等，數位部今天表示，此事並非事實，數位部官網內容調整屬於例行工作，呼籲外界不要多做聯想。

數位部今天晚間發布新聞稿，近期內閣將改組，加上數位部人事更迭，數位部近期曾召開全球資訊網維運小組臨時會議，決議在測試網站調整官網內容，以因應520新部長就任。不過，媒體報導指黃彥男派人，要求各單位檢視、修改數位部官網頁面用詞與字體，並非事實。

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數位部指出，4月29日召開全球資訊網維運小組臨時會議，黃彥男與相關人員並未參與，僅由各單位討論官網各項內容調整事宜。會議決議，因應5月20日部長交接作業，應再檢視原官網內容；會中同時報告民眾在數位部民意信箱提醒「國字標準字體」使用規範，也應一起檢視。

數位部指出，調整官網各項資訊，屬於行政機關因應組織人事變動的例行作業，盼外界不要誤傳。（編輯：林興盟）1130503