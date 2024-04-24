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唐鳳：很放心黃彥男接掌數位部 已啟動交接工作

2024/4/24 11:36（4/24 12:02 更新）
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中央研究院資訊科技創新研究中心的資通安全專題中心特聘研究員黃彥男將任數位部長。中央社記者裴禛攝 113年4月16日
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（中央社記者蘇思云台北24日電）數位部長將由中研院資通安全專題中心執行長黃彥男出任。現任數位部長唐鳳今天表示「很放心」，黃彥男確實很熟悉資安、AI跟隱私強化技術領域，已經啟動交接工作。

唐鳳、國家資通安全研究院院長何全德今天出席數位部例行記者會，媒體關注唐鳳未獲留任後的心情與交接進度。

唐鳳表示，心情上「很放心」，黃彥男

黃彥男小檔案

  • 生日：1960年8月11日
  • 學歷：美國馬里蘭大學資訊科學碩士博士、台灣大學電機系學士
  • 經歷：中研院資訊創新研究中心主任及特聘研究員、中研院資訊安全專題中心執行長、行政院科技會報辦公室副執行秘書、行政院數位匯流辦公室執行秘書、關貿網路公司董事、中華民國電腦學會理事長、亞洲物聯網聯盟理事長、立法院資通安全與科技發展策進會秘書長、國家資訊通信發展推動小組副執行秘書
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確實對於資安、AI跟隱私強化技術領域很嫻熟，已經啟動交接工作。

有關目前數位部最重要的作用法，唐鳳表示，電子簽章法很快就會三讀通過，資安法修法也已經送到行政院，「詐欺犯罪危害防制條例」草案（俗稱打詐專法）數位部也承擔新的任務像是線上廣告平台管理等，都希望520前盡快提到立法院，黃彥男上任後就可以針對作用法進行實證。（編輯：林淑媛）1130424

#何全德
#數位部
#唐鳳
#黃彥男
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