唐鳳：很放心黃彥男接掌數位部 已啟動交接工作

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（中央社記者蘇思云台北24日電）數位部長將由中研院資通安全專題中心執行長黃彥男出任。現任數位部長唐鳳今天表示「很放心」，黃彥男確實很熟悉資安、AI跟隱私強化技術領域，已經啟動交接工作。

唐鳳、國家資通安全研究院院長何全德今天出席數位部例行記者會，媒體關注唐鳳未獲留任後的心情與交接進度。

唐鳳表示，心情上「很放心」， 黃彥男 黃彥男小檔案 生日：1960年8月11日

學歷：美國馬里蘭大學資訊科學碩士博士、台灣大學電機系學士

經歷：中研院資訊創新研究中心主任及特聘研究員、中研院資訊安全專題中心執行長、行政院科技會報辦公室副執行秘書、行政院數位匯流辦公室執行秘書、關貿網路公司董事、中華民國電腦學會理事長、亞洲物聯網聯盟理事長、立法院資通安全與科技發展策進會秘書長、國家資訊通信發展推動小組副執行秘書 看更多 關閉 確實對於資安、AI跟隱私強化技術領域很嫻熟，已經啟動交接工作。

有關目前數位部最重要的作用法，唐鳳表示，電子簽章法很快就會三讀通過，資安法修法也已經送到行政院，「詐欺犯罪危害防制條例」草案（俗稱打詐專法）數位部也承擔新的任務像是線上廣告平台管理等，都希望520前盡快提到立法院，黃彥男上任後就可以針對作用法進行實證。（編輯：林淑媛）1130424