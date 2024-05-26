媒體識讀1 / 唐鳳受邀巴黎談公民參與 台灣獲讚為民主前緣

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（中央社記者曾婷瑄巴黎25日專電）前數位部長唐鳳受邀參加法國科技大展VivaTech並於23日開講，分享台灣數位民主與公民素養深化經驗。法國學者告訴中央社，台灣是民主展望前緣，參與式民主的經驗幾乎可謂全球獨一無二。

前數位發展部部長唐鳳日前訪法參加巴黎舉辦的歐洲指標型新創科技大展VivaTech，進行台灣專題演講。23日，他受巴黎政治學院（Sciences Po）科技與全球事務創新中心（Tech and Global Affairs Innovation Hub）之邀出席講座，提供協作式科技如何推動多邊主義的台灣經驗。

講者還有西班牙前外交部長暨現任巴黎政治學院院長龔薩雷茲（Arancha Gonzalez Laya）、北大西洋公約組織公共外交助理秘書長柏松斯諾（Marie-Doha Besancenot）、「多元宇宙：協作技術與民主的未來」一書共同作者魏爾（Glen Weyl）。

主持人貝塔斯曼基金會數位與共同利益負責人余林（Martin Hullin）在開場時，聚焦台灣數位民主轉型對全球重要性，並希望民主國家從台灣經驗中學習。

唐鳳與魏爾兩位「多元宇宙」（Plurality）共同作家提及召集全民合作、凝聚社會創新解方的概念。被譽為經濟學天才教授的魏爾非常喜歡台灣，更於近日獲得台灣就業金卡。

唐鳳在分享中指出，台灣數位民主不僅參與者增加（scaling out）、能力更好（scaling up），而且更深入（scaling deeply），與更多公眾部門連結，並改變共同解決問題的思考模式，「讓它變成日常規範」。

台灣獨特之處來自於民主化與個人電腦普及屬於同一世代，兩者緊密連結；公民社會的科技能力高於政府，公民社會也期待政府共同實驗，這是其他民主少見的。

他強調，以制度化規範保障實驗的共識與科技協作非常重要，須強調程序正當性，確保公平與落實，「這也是為何在台灣『寬頻』是人權，以多項規範和法條保障，而非只是口號」。

全球面臨認知作戰威脅，參與者也提出法國假新聞議題，盼了解台灣做法。

唐鳳表示，中國干涉、假新聞操作，主要就是要呈現「民主無效」，無法抗疫、造成亂象等，並不明顯針對哪個政黨，「而是增大極端，讓人們認為民主只會帶來混亂。因此預先澄清（prebunk）會比揭穿假新聞（debunk）更容易且更即時」。

「揭穿」等於你追我趕的遊戲，讓對方設定議題；但「預先澄清」則是透過向公民社會提供開放且即時數據，及提升素養，讓公民都有揭露和設定議題的能力。

台灣參與式民主的深化與創新國際有目共睹，唐鳳以數位部3月召開對齊大會（Alignment Assemblies）「運用AI促進資訊完整性」為例，透過公民參與審議，形塑AI發展方向，並以機器人作會議主持，不僅省錢，也更有效率。

唐鳳在會議結束後接受中央社訪問，強調台灣民眾的公民素養是關鍵。108課綱把「媒體識讀」的概念強化提升為「媒體素養」教育，不僅是看得懂新聞，也能自己貢獻到事實查核，或線上數據、連署等共享平台，做類似記者的工作，藉機深入了解、調查，進而報導。

他指出，這樣的公民素養訓練已有所成效，台灣在針對15歲以上「國際公民教育與素養調查計畫」（ICCS）調查中排名全球第一。「台灣公民參與以深入生活，且不分黨派、意識形態，大家都有『民主要大家參與』共識」。

近年國際對台灣相當有興趣，唐鳳受邀世界各地分享台灣數位民主經驗，「過去世界認識台灣大概都是透過珍珠奶茶、台積電等，很少會透過公民素養、民主參與的方式」，他告訴記者。

華文編輯貢獻者Gisele Chou提到台灣公民養成強調「助學」，即師生、學生間可於平台互相學習，甚至可以和國外師生交流互助，這種「開源」（Open Source）概念很特別。她指出，台灣經驗「創造了一個討論可能帶來改變機會的驗證」，受國際關注。

法國網路與資訊社會學者班哈穆（Bernard Benhamou）也在場聆聽並提問。

正為法國政府編寫外國涉入與TikTok影響力報告的他告訴記者，現在談論台灣非常重要，「台灣是如今所有地緣政治挑戰的綜合，包括對民主的威脅、對數位主權與科技發展的關注等。台灣是民主展望的前緣，身處於不願看見民主的帝國旁，我們逐漸意識到假消息操作，不僅是中國政治宣傳，還有選舉假消息，這些都是過去被低估的問題」。

他認為西方國家不少都是「脆弱民主」，盼能汲取經驗，轉化為「戰鬥民主」，「因民主正遭受前所未有威脅，應站穩腳步，面對全球態度越來越敵對的政權」。

他在近日為法國政府所做的報告中，也特別提及台灣半導體在人工智慧科技發展上的絕對地位。

他向中央社說：「我們能從台灣經驗學到很多事情，台灣以好幾個法條與法規明文保障數位資訊取得權；另外還有參與式民主運作的經驗，可能不是全球獨一無二，但也差不多了。」（編輯：張芷瑄）1130526