媒體識讀1 / 網傳「假交通罰單」行詐騙 公路局：不合理也不可行

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（中央社記者洪素津台北29日電）詐騙集團手法五花八門，近日網傳有藝人在節目上分享收到「假交通罰單」差點被詐騙，對此查核中心向交通部公路局求證，公路局說：「這樣的手法並不合理，也不可行。」

近日網路上流傳藝人上節目分享收到「假交通罰單」的詐騙，如果一時不察拿去超商繳款，錢就會進詐騙集團的口袋。對此查核中心向內政部警政署刑事警察局求證，刑事局表示，目前並沒有接獲「假交通罰單詐騙」相關案件。

針對「假交通罰單詐騙」事件，查核中心也向公路局求證，公路局認為：「這樣的手法並不合理，也不可行，紅單依照法規應該以掛號寄發，且超商代收款項都是有簽約的金融機構，若未簽約，就無法掃碼繳費，因此不太可能成為詐騙集團的運用管道。」

資安專家劉彥伯也解釋，網傳影片裡描述的詐騙手法，除了要取得車籍資料，還需要跟車、拍攝行車時的照片、寄送紙本假罰單等，技術門檻及成本都太高，不是可行的詐騙方式。

不過公路局則提醒，駕駛人收到紅單千萬不可置之不理，若有疑義，可透過不同管道查證，例如向紅單上的舉發（警察）機關、應到案處所（裁決所或公路局監理所站）詢問，也可上監理服務網、下載監理服務App，或到四大超商的多媒體媒體機台輸入車號查詢，以避免上當受騙。（編輯：龍柏安）1130529

原文來自「台灣事實查核中心」：https://tfc-taiwan.org.tw/articles/10647