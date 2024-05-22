男子遭判刑得易科罰金 收到假法院公文被騙9萬元

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（中央社記者王朝鈺基隆22日電）一名20餘歲男子因提供詐騙集團銀行帳戶遭判刑6個月，得易科罰金，男子根據收到的假公文內帳戶匯款9萬元後，其餘罰金想分期付款，前往基隆地檢署辦理時，才得知受騙。

基隆地檢署今天指出，這名男子昨天前往基隆地檢署服務中心，提到因提供詐騙集團銀行帳戶，遭基隆地檢署依詐欺、洗錢等罪起訴，近日收到公文通知，內容提到被判刑6月，得易科罰金，就依據公文提供的帳戶，已匯款新台幣9萬元，其餘部分想辦理分期付款，希望基隆地檢署同意。

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經基隆地檢署人員檢視這份「基隆地方法院執行命令」，不僅沒有任何蓋章，內容提到「合併執行處以罰款新台幣壹拾捌萬『園』整」，「元」字明顯錯字，公文最後還附上3段式繳費條碼，顯然是偽造公文。

基隆地檢署指出，經查證，這名男子所涉詐欺、洗錢等案件，近日才由法院判決，但尚未確定，且判決確定後，通知執行是由地檢署寄發，而非法院。基隆地檢署通知繳納緩起訴處分金、罰金或易科罰金，均須本人親洽地檢署執行科辦理繳納，不會以郵寄文件提供帳號供匯款，請民眾切勿受騙。（編輯：李錫璋）1130522