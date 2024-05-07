假律師涉與真律師共開事務所 北檢起訴追徵972萬元

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（中央社記者劉世怡台北7日電）無律師資格的李姓男子涉嫌民國109年以外國某律師名義申請設立事務所，再與吳姓律師合夥辦理訴訟業務。北檢今偵結依違反律師法起訴李、吳，追徵犯罪所得新台幣972萬多元。

辦案人員掌握，李男曾於108年間捲入知名金融企業弊案，對外聲稱曾任檢察官，藉此承攬金融訴訟，還曾替某女模抗稅成功。

台北地檢署起訴指出，無律師執照的李男明知無律師證書，不得設立事務所而僱用律師或與律師合夥經營事務所執行業務，但李男意圖營利，先於109年間以新加坡籍某律師名義，向法務部申請設立律師事務所，自己擔任實際負責人。

起訴指出，李男於109年7月間與領有律師證書的吳姓男子合夥簽約，經營律師事務所，包含約定吳男每月固定領薪8萬元顧問費用外，每半年可以獲1成的稅後利潤。

台北地檢署今天偵結，考量李男與吳男的犯罪態樣，以及2人經營事務所營利狀況等計算犯罪所得，依違反律師法將2人起訴，並認定犯罪所得為972萬多元，依法追徵。（編輯：方沛清）1130507