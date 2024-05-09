涉侵占扣押贓款逾54萬 南港警10萬元交保

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（中央社記者謝幸恩台北9日電）時任台北市警局南港警分局施姓偵查佐，涉嫌侵占扣押贓款新台幣54萬餘元，事後繳回相同金額款項入庫。檢察官指揮政風人員搜索、約談施男等人，今天晚間諭令施男10萬元交保。

士林地檢署今天晚間表示，檢察官複訊後，依違反貪污治罪條例公務員侵占職務上持有的非公用私有財物罪，諭令施男以新台幣10萬元交保，並限制出境、出海；至於同案被告方姓男子及6名證人均請回。

全案起於，施男於民國110年8月間受理偵辦一起洗錢案件，查扣贓款54萬餘元，卻延遲把扣案現金繳回贓物庫，並於隔年3月把相同金額的現金繳庫。

南港分局於111年3月間稽核刑案證物時，發現施男繳庫的贓款面額組成與扣押時不同，主動展開調查，並把施男移送法辦，也將施男改調往警備隊管考。

士檢今天指揮廉政署、警政署政風室，兵分多路搜索施男住處及警備隊待勤室等地，並約談施男等8人到案說明。檢察官複訊後，諭令施男交保，其餘7人請回。

南港分局指出，向來重視員警風紀，對於員警違法行為，秉持警紀警辦及不護短、不庇縱原則，從嚴究辦，並要求員警遵守各項風紀規定，全力配合地檢署偵辦。（編輯：陳政偉）1130509