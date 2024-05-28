詐團車手領完30萬現金 排隊買車票遭彰警逮捕

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（中央社記者鄭維真彰化縣28日電）彰化警方昨天獲報假檢警真詐騙案件，趁車手在台鐵員林車站排隊買車票，立即上前盤查，當場查扣新台幣30萬元現金，被害人才得知受騙，詢後車手被依詐欺案移送地檢偵辦。

彰化縣警察局員林分局村上派出所長魏摶億今天表示，昨天下午5時許接獲通報，疑似有歹徒以假檢警手法詐騙被害人，至大城鄉運動公園面交2張金融卡，再前往員林的銀行、郵局取款30萬元。

警方抵達員林車站時，發現詐騙集團林姓車手正在大廳排隊買票，立即上前盤查，嫌犯當下不斷喊著「不要拍」、「我跟你們走」。由於車站大廳往來乘客眾多，引起矚目，有目擊者在網路表示一開始以為是有人打架。

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員林分局透過新聞稿指出，經查詐騙集團透過電話聯繫被害人，假藉檢警名義告知被害人涉及洗錢案件並會前往將其逮捕，讓被害人陷於恐懼，再透過林姓車手面交，向被害人拿取金融卡及密碼，提領現金。

警方在車站當場查獲林姓車手及查扣30萬元、工作手機及其他犯罪證物，被害人始知遭詐騙，全案詢後將林嫌依詐欺案移送台灣彰化地方檢察署偵辦。（編輯：謝雅竹）1130528