高雄警當詐團軍師案 再1警涉賭收押記過免職

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（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）高市林園派出所陳姓警員擔任詐騙集團軍師遭羈押；雲林地檢署擴大偵辦，發現同分局的洪姓警員擔任賭博網站代理商，檢方今天以洪員有串證之虞向法院聲押獲准；林園分局決議記2大過免職。

雲林地院表示，洪員在到案前被發現有刪除手機相關紀錄，且表示都會刪除對話行為，第二是所涉犯為5年以上重罪，有相當理由認定其會逃亡，第三是洪員到案前疑似手機內有相關犯罪通話記錄，可知有反覆實施疑慮，因此裁定收押。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁今天表示，檢察官去年緝獲詐騙集團車手，經溯源擴大偵辦後，發現陳姓警員擔任詐騙集團的軍師，今年1月底逮捕陳員，向法院聲押獲准。

檢警擴大偵辦，另發現同分局的洪姓警員曾幫陳員上網簽賭，並且擔任賭博網站代理商，還抽手續費；經蒐證完備後，檢察官昨天到高雄市林園分局港埔派出所等10處搜索，並帶回洪姓警員等7人到案說明。

經檢方複訊後，認為洪姓警員等5人涉犯包庇犯罪組織及公務員包庇他人意圖營利供給賭博場所、聚眾賭博，加重詐欺等罪。洪員聲押獲准，其他4人分別予以新台幣2萬元到3萬元不等金額交保，其餘2人無保請回。

雲林地檢署指出，此詐騙集團組織龐大、分工精細，陸續羈押20多名被告，粗估詐騙金額高達1億7000多萬元。

高雄市林園警分局發布新聞稿指出，洪員嚴重影響警譽，情節重大，立即記2大過免職處分，並從嚴追究相關人員考核監督不周責任。（編輯：謝雅竹）1130515