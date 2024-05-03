送禮、跟蹤騷擾女書記官 雲檢起訴自家檢察官

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（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）雲林地檢署魏姓檢察官假借各種理由送禮追求書記官，甚至跟蹤、騷擾，女方不堪其擾，雲林地檢署檢察長戴文亮知悉後立案調查，日前依法將魏姓檢察官提起公訴。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁今天表示，魏姓檢察官從民國97年8月分發至雲林地檢署迄今，目前負責公訴業務，書記官則是民國110年3月調至雲林工作，配屬其他檢察官。

魏姓檢察官原與書記官相處和睦，但從111年起魏姓檢察官假借各種理由贈禮，藉故接近與其攀談，使書記官感到困擾。

書記官所配屬的檢察官察覺有異，經確認女方無交往意願後，制止魏姓檢察官，魏不僅不聽勸告，甚至跟蹤、尾隨騷擾，或一再以通訊軟體LINE傳送訊息，導致書記官心生畏懼，影響日常生活及社會活動。

戴文亮輾轉得知，依規定立案調查，告知書記官相關權益，同時給予關懷協助措施，也對魏姓檢察官提出告誡。

書記官今年2月1日對魏姓檢察官提出性騷擾申訴及跟蹤騷擾的刑事告訴；雲林地檢署成立性騷擾申訴處理調查小組，4月12日完成調查，同月23日召開性騷擾申訴調查會議，確定性騷擾申訴成立。

刑事部分，日前偵查終結，認為魏姓檢察官涉犯跟蹤騷擾行為罪嫌，4月29日提起公訴。

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申訴處理調查小組建議，魏姓檢察官以書面保證不得再對書記官有任何接觸及跟蹤騷擾行為，且不得對書記官及協助調查此案者有報復行為。為強化魏姓檢察官對性別平等意識及人際關係敏感度，接到地檢署通知日起1年內，應接受性別教育課程6小時，及自費心理諮商12小時。

此外雲林地檢署依據法官法規定，6日召開檢察官職務評定委員會，審議行政懲處。（編輯：郭諭儒）1130503