越籍移工情侶囚禁同鄉 得手贖金逾25萬仍害命

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（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）越南籍情侶透過網路認識同鄉武姓移工，3月將武男自桃園誘騙到雲林囚禁，得手贖金越南盾約2億元（逾新台幣25萬元）後，即將人殺害；雲林地檢署今天以情侶檔等5人有串供之虞向法院聲押。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁今天表示，檢方9日接獲桃園市中壢警分局報請指揮偵辦越南籍武姓移工（24歲）遭勒贖，且疑似遭殺害。檢察官顏鸝靚立即指揮相關單位成立專案小組調查。

專案小組調閱相關資料，掌握犯嫌所在地點後，10日執行搜索及拘提，將黎姓越南籍移工（31歲）、阮氏越南籍移工（35歲）、黃姓越南籍移工（35歲）、武維姓越南籍移工（27歲）及負責租屋的許姓男子（27歲）等人緝獲到案。

經檢方複訊後，認為黎男等5人涉嫌刑法第348條第1項意圖勒贖而擄人且故意殺人罪，犯罪嫌疑重大，所犯為5年以上重罪，且有勾串滅證、逃亡之虞，向雲林地院聲請羈押。

檢方說，黎男和阮女為男女朋友，阮女透過網路結識來台在桃園工作的武姓移工，黎男等人了解武姓移工的家庭經濟狀況，今年3月初意圖向武姓移工勒贖。

專案小組調查，阮女先將武姓移工由桃園誘騙至雲林縣斗六市，隨後黎男等人將武姓移工強押上車，載到雲林縣四湖鄉某工寮囚禁，並透過視訊方式，要求武姓移工在越南的父親支付贖金。

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武父依約支付贖金越南盾約2億元後，黎男等人卻未將人釋放，反而將人強押至雲林縣褒忠鄉某汽車旅館囚禁，意圖勒贖更多贖金，囚禁期間以衛生紙塞住其嘴巴，再以膠帶封住眼、口、鼻，防止呼叫求救，武姓移工因此死亡，黎男等人最後將屍體掩埋在褒忠鄉某處甘蔗園。

專案小組昨天帶著黎男等人重回埋藏地點，找到腐爛的屍體，經指紋比對後，確認為武姓移工，檢方將進行相驗及解剖，釐清確切死因。（編輯：謝雅竹）1130412