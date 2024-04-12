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越南移工遭同鄉撕票 雲林地院裁定5嫌收押禁見

2024/4/12 22:56
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（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）越南籍情侶透過網路認識同鄉武姓移工，3月將武男誘騙到雲林囚禁，得手贖金越南盾約2億元後卻將人殺害；雲林地檢署今天以情侶檔等5人有串供、逃亡之虞向法院聲押獲准。

法院表示，31歲黎姓、35歲阮姓、35歲黃姓和27歲武維姓越南籍移工等4人皆為逃逸移工，同時黎姓和阮姓情侶另案通緝，足以證實有逃亡之虞。

法官檢視，黎姓情侶和27歲許姓男子等5人對於案情供述不同，還有1名共犯在逃，同時將武姓移工埋屍在甘蔗園的滅證情況，若任5人在外，無法排除串證、滅證的高度可能。法官審酌5人有羈押必要，應予羈押，並禁止接見、通信。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，阮女透過網路結識來台在桃園工作的武姓移工，黎男等人了解武姓移工的家庭經濟狀況，今年3月初意圖向武姓移工勒贖。

經調查，阮女先將武姓移工由桃園誘騙至雲林縣斗六市，隨後黎男等人將武姓移工強押上車，載到雲林縣四湖鄉某工寮囚禁，並透過視訊方式，要求武姓移工在越南的父親支付贖金。

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武父依約支付贖金越南盾約2億元後，黎男等人卻未將人釋放，反而將人強押至雲林縣褒忠鄉某汽車旅館囚禁，意圖勒贖更多贖金，囚禁期間以衛生紙塞住其嘴巴，再以膠帶封住眼、口、鼻，防止呼叫求救，武姓移工因此死亡，黎男等人最後將屍體掩埋在褒忠鄉某處甘蔗園。

檢方認為黎男等5人涉嫌刑法第348條第1項意圖勒贖而擄人且故意殺人罪，犯罪嫌疑重大，所犯為5年以上重罪，且有勾串滅證、逃亡之虞，向雲林地院聲請羈押。（編輯：郭諭儒）1130412

#雲林地檢署
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