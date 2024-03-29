細故持菜刀刺死同鄉 台中越籍男涉殺人罪遭法辦

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（中央社記者蘇木春台中29日電）越南籍失聯移工阮姓與豆姓男子，今天凌晨在台中市霧峰區1處鐵皮屋因故發生爭執，豆男突然持菜刀刺傷阮男腹部後逃逸，阮男送醫仍傷重不治，經豆男投案，警方詢問後將依法送辦。

台中市政府消防局今天凌晨1時1分獲報指，霧峰區柳豐路298巷口路旁有1名外籍移工，腹部疑似遭刀子劃傷，有大量出血急需救護，立即派遣救護車前往，救護人員到場後，發現1名男性外籍移工，有腹部刀傷呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送往亞洲大學附屬醫院救治。

台中市警察局霧峰分局表示，四德派出所接獲消防局轉報後，立即派員封鎖現場處理，傷者越南籍31歲阮姓男子送醫後，經院方搶救無效宣告死亡，涉案人越南籍豆姓男子，於同日凌晨1時59分自行至台中霧峰警分局吉峰派出所投案。

警方初步調查，阮男與豆男皆為失聯移工，由阮男聘僱豆男從事地磚工作，雙方因不明原因有糾紛，2人事發當時相約在霧峰區柳豐路298巷的1處鐵皮屋，談判後再次發生爭執，豆男突持菜刀刺傷阮男左腹部後，丟下菜刀逃離現場。

警方全案詢問後，將依殺人罪嫌將豆男移送台中地檢署偵辦，並報請檢方相驗死者遺體釐清死因。（編輯：謝雅竹）1130329