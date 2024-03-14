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引進外籍移工脅迫性交易 雲林縣養生館負責人起訴

2024/3/14 13:54
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（中央社記者蔡智明雲林縣14日電）雲縣警局日前獲報西螺1家養生館負責人與越南籍女友涉以養雞場員工等名義合法掩飾非法，引進外籍移工卻逼迫從事性交易，雲檢偵結，以人口販運防制法等罪嫌將2人起訴。

雲林地檢署今天發布新聞稿表示，縣警局在1月初，接獲民眾檢舉林男開設的養生館涉嫌以合法掩飾非法方式引進外籍移工後，逼迫從事性交易，案件由檢察官莊珂惠指揮偵辦。

檢警調查，65歲林男與31歲越南籍何姓女友，民國108年起合夥在西螺鎮經營養生館，林男自110年至112年間，以農場、養雞場員工、家庭看護工等名義，透過仲介引進4名越南籍女子，逼迫其中2人從事性交易。

檢方表示，林男與何女按月收取被迫賣淫女子人頭費用新台幣5000元，如有不從，即威脅解約遣返，並須付清在台期間包含勞、健保、退休準備金、就業安定費等雇主須負擔費用，以此脅迫、剝削被害人。

檢方指出，1月8日警方持搜索票至養生館及彰化縣竹塘鄉某農業合作社等處進行搜索，扣得現金3萬餘元、帳冊1批、監視器等物，並將林男與何女拘提到案，經檢察官訊問後，向法院聲請羈押獲准。

檢方表示，近日偵查終結，林男、何女2人依違反人口販運防制法、刑法恐嚇危害安全等罪嫌起訴。（編輯：陳仁華）1130314

#雲林地檢署
#莊珂惠
#越南籍
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