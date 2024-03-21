涉債務糾紛將人毆打致死 雲林2男自首收押禁見

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（中央社記者姜宜菁雲林縣21日電）劉姓與黃姓男子15日晚間向雲林虎尾警分局自首，稱因債務糾紛曾毆打徐姓男子而徐男已陳屍某汽車旅館，警方將2人依法送辦；檢方以有勾串滅證之虞，向雲林地院聲請羈押禁見獲准。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁今天表示，檢方在15日晚間接獲斗南警分局通報，30歲劉男、30歲黃男至虎尾警分局自首，2人表示，因債務糾紛曾毆打34歲徐男，徐男已陳屍在斗南鎮某汽車旅館內。

警方趕到現場確認、採集相關證據，並通報雲林地檢署，檢察官彭彥儒與雲林縣警察局刑事警察大隊及斗南分局成立專案小組，進行偵辦。

檢方表示，劉男、黃男雖是自行到案，但2人涉嫌殺人等重罪，15日當晚開立拘票拘提2人，以利後續偵辦；經法醫相驗解剖，初視徐男身上有多處瘀傷，且死亡多時，至於確切死亡原因仍在鑑定中。

檢方指出，劉男、黃男雖然符合自首要件，但對於案情有多處交代不明，也尚有其他共犯在逃。

經檢方複訊後，以2人涉殺人、凌虐致人於死等罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯為5年以上重罪，且有勾串滅證之虞，向雲林地方法院聲請羈押禁見獲准。（編輯：陳仁華）1130321