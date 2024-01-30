涉擔任詐騙集團軍師 高市員警收押禁見

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（中央社記者姜宜菁雲林縣30日電）雲林地檢署偵辦詐騙集團幣商車手案，循線查獲任職高雄林園派出所陳姓員警涉嫌擔任詐騙集團軍師，檢方昨天發動搜索，並以陳姓員警有串供之虞向法院聲請羈押禁見獲准。

雲林地方法院今天晚間發布新聞稿表示，陳姓員警除了具有警察身分外，尚且涉嫌擔任該集團「軍師」，指導如何規避查緝，甚至提供個資，涉嫌違反貪污治罪條例等案件，檢方依串證、逃亡、反覆實施之虞，將陳姓員警等4人聲請羈押禁見。

經法官訊問後， 認為陳姓員警涉嫌重大，且所犯為重罪，以及其身為警員，未來可能會有與其他共犯或證人串證疑慮，只有羈押能確保偵查結果，另外陳姓警員的胞弟等3人則因法官認為尚未具有羈押的原因及必要性，裁定無保請回。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁表示，檢察官段可芳去年緝獲詐欺集團的車手，經溯源擴大偵辦後，發現陳姓員警涉入其中，因此指揮法務部廉政署中部地區調查組等單位組成專案小組進行調查，昨天執行搜索。

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專案小組派員前往林園派出所等5處搜索，帶回陳員等8人，經檢方複訊後，認為陳員等4人犯貪污治罪條例、組織犯罪條例、洩密、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌，予以當庭逮捕，並依逃亡、串供和反覆實施之虞，向雲林地方法院聲請羈押。

檢方說，陳姓員警在詐騙集團擔任軍師，教導集團成員如何規避警方查緝，同時違法提供個資給詐騙集團，從中獲取利益，直到專案小組透過數位鑑定和集團成員供述，才將陳姓員警繩之以法。（編輯：謝雅竹）1130130