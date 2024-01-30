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擔任詐騙集團軍師 雲檢聲押1員警及3成員

2024/1/30 12:10
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（中央社記者姜宜菁雲林縣30日電）雲林地檢署偵辦詐欺案，發現高雄市林園派出所陳姓員警涉入其中擔任軍師，昨天搜索帶回陳員等人。檢方今天表示，陳姓員警及詐團成員共4人有反覆實施之虞，向法院聲請羈押。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁表示，檢察官段可芳去年緝獲詐欺集團的車手，經溯源擴大偵辦後，發現有陳姓員警涉入其中，因此指揮法務部廉政署中部地區調查組等單位組專案小組進行調查，經過蒐證完備，昨天執行搜索。

專案小組昨天到林園派出所等5處搜索，帶回陳員等8人，經檢方複訊後，認為陳員等4人犯貪污治罪條例、組織犯罪條例、洩密、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌，予以當庭逮捕，且有逃亡、串供和反覆實施之虞，向法院聲請羈押。

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檢方說，陳姓員警在詐騙集團擔任軍師，教導集團成員如何規避警方查緝，同時違法提供個資給詐騙集團，從中獲取利益，直到專案小組透過數位鑑定和集團成員供述，才將陳姓員警繩之以法。

根據雲林地檢署統計，從去年起至昨天為止，已逮捕該詐欺集團20多人，該集團每個月不法所得約新台幣5000萬元，半年達3億元，至於陳姓員警不法所得待釐清。（編輯：方沛清）1130130

#陳員
#雲林地檢署
#朱啟仁
#段可芳
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