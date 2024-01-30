高雄警任詐騙集團智囊遭檢方聲押 記2大過免職

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（中央社記者洪學廣高雄30日電）高雄林園分局林園派出所陳姓員警涉擔任詐騙集團智囊，從中抽成牟利，今天遭雲林地檢署聲押。林園分局獲悉後火速召開人評會，決議記2大過免職，並將呈報市警局核定。

高雄市政府警察局林園分局中午指出，警方獲悉雲林地檢署發布內容後，已依陳員涉案情節重大召開人評會討論，並提報記2大過免職，以儆效尤，決議將呈報市警局核定。

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雲林地檢署主任檢察官朱啟仁表示，檢察官段可芳去年緝獲詐欺集團的車手，經溯源擴大偵辦後，發現高市警局林園派出所陳姓員警涉入其中，因此指揮法務部廉政署中部地區調查組等單位組成專案小組進行調查，昨天執行搜索。

專案小組派員前往林園派出所等5處搜索，帶回陳員等8人，經檢方複訊後，認為陳員等4人犯貪污治罪條例、組織犯罪條例、洩密、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌，予以當庭逮捕，並依逃亡、串供和反覆實施之虞，向雲林地方法院聲請羈押。（編輯：方沛清）1130130