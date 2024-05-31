大麻園隱身民宅市價逾1億元 雲檢瓦解製毒集團

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（中央社記者姜宜菁雲林縣31日電）王姓男子等3人隱身雲林縣二崙鄉某民宅種大麻，預估市價超過新台幣1億元；雲林地檢署獲報，3月指揮專案小組逮捕3人，檢方以3人有串供之虞向法院聲押獲准，昨天偵結起訴。

台灣雲林地方檢察署主任檢察官朱啟仁今天表示，檢察官接獲情資，有製毒集團承租二崙某民宅種大麻，指揮雲林縣警察局西螺分局等組專案小組。

專案小組蒐證完畢，3月執行搜索，當場逮捕43歲王姓、27歲黃姓與44歲楊姓男子。

3人將室內布置成適合大麻花生長環境，且為避免引起鄰居懷疑，民宅全日拉上窗簾、使用木板蓋住窗戶，使外界無從探知屋內狀況；專案小組當場扣得大麻植栽442株，栽種工具、燈具與肥料等。

檢方估算每株大麻收成約50到100公克，而每公克可售1000到3000元，預估市價1.3億元，幸好大麻尚未採收就被查獲，未流出市面。

警方偵辦發現，具農業栽種背景的王姓男子在集團內任製毒師，且為免遭警方查獲，平日深居簡出，週末與連假期間也無任何休閒娛樂活動，行事謹慎低調。

檢方以3人有串供之虞，向法院聲請羈押獲准；昨天偵查終結，依毒品危害防制條例提起公訴。（編輯：李明宗）1130531