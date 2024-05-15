高雄員警涉簽賭成賭博網站代理商 雲檢聲押

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（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）高市林園派出所陳姓警員擔任詐騙集團軍師遭羈押；雲林地檢署擴大偵辦，發現同分局的洪姓警員曾幫陳員簽賭，還擔任賭博網站代理商，檢方今天以洪員有串證之虞向法院聲押。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁今天表示，檢察官去年緝獲詐騙集團車手，經溯源擴大偵辦後，發現陳姓警員涉入其中，並擔任詐騙集團的軍師，今年1月底逮捕陳員，向法院聲押獲准。

檢警擴大偵辦，另發現同分局的洪姓警員曾幫陳員上網簽賭，並且擔任賭博網站代理商，經蒐證完備後，檢察官昨天到高雄市林園分局港埔派出所等10處搜索，並帶回洪姓警員等7人到案說明。

經檢方複訊後，認為洪姓警員等5人涉犯組織犯罪條例第9條明知為犯罪組織予以包庇、刑法第268條、第270條公務員包庇他人意圖營利供給賭博場所、聚眾賭博、刑法第339條之4加重詐欺等罪。

其中洪姓員警有串證之虞，今天上午向雲林地方法院聲請羈押，另外4人分別予以新台幣2萬元到3萬元不等金額交保，其餘2人無保請回。

雲林地檢署指出，此詐騙集團組織龐大、分工精細，陸續羈押20多名被告，粗估詐騙金額高達1億7000多萬元。（編輯：郭諭儒）1130515